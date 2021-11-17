В Госдуме ввели QR-коды на вход

В Госдуме ввели обязательные QR-коды для доступа посетителей, в том числе официальных представителей правительства России. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

По его словам, если у официального представителя кабмина, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, цифрового пропуска не будет, его не пустят в зал заседаний. Кроме того, правительству предложат отправить в палату другого представителя.

Вместе с тем спикер нижней палаты обратил внимание на то, что именно правительство внесло в Государственную Думу законопроекты о QR-кодах для россиян. «Надо начинать с себя», — отметил Володин.

12 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проекты поправок, которые касаются использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Предполагается, что предъявление таких кодов станет обязательным в общественных местах, самолетах и поездах. Помимо этого, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом смогут получить граждане только с медотводом от вакцинации.