Минпросвещения ответило на вопрос о введении QR-кодов для сотрудников школ

Минпросвещения: введение QR-кодов для сотрудников школ в России сейчас не обсуждается

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос о введении QR-кодов для учителей и сотрудников российских школ. Об этом во вторник, 16 ноября, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас подобные меры не обсуждаются.

Ранее в ноябре Кравцов заявил, что планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Министр отметил также, что более 90 процентов школ с 8 ноября работают в очном формате, нерабочие дни не оказали влияния на качество образовательного процесса в учебных учреждениях.

12 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Предполагается, что предъявление таких кодов станет обязательным в общественных местах, самолетах и поездах. Кроме того, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом смогут получить россияне только с медотводом от вакцинации.