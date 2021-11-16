В Минтрансе назвали сроки введения QR-кодов для авиаперелетов

В Минтрансе заявили, что проверка QR-кодов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ориентировочные сроки внедрения системы QR-кодов для авиаперелетов назвал замглавы Минтранса Кирилл Богданов в кулуарах форума «Транспорт России». «Это забота о здоровье наших пассажиров», — подчеркнул он.

Ранее, 12 ноября, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые вводят правила поездок в транспорте по QR-кодам. Так, начиная с отдельно утвержденной даты, у пассажиров будут проверять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.