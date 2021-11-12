Число непривитых среди путешествующих россиян оценили в десятки миллионов

Глава Минтранса Виталий Савельев оценил число непривитых среди российских туристов в десятки миллионов. Об этом спикер заявил брифинге, передает ТАСС.

Савельев уточнил, что всего на авиационном и железнодорожном транспорте перемещается 58 миллионов россиян, из которых около 30 процентов не вакцинировались ни одним из доступных препаратов.

«То есть из 58 миллионов... 40 миллионов россиян, кто путешествует, они не привиты», — пояснил глава ведомства.

Ранее правительство предложило сделать обязательным предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест. О внесении соответствующих законопроектов в Государственную Думу стало известно в пятницу, 12 ноября.