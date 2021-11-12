В России оценили сложность введения QR-кодов в самолетах и поездах

Глава Минтранса Савельев: сложностей с введением QR-кодов в самолетах и поездах не будет

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что больших сложностей с введением QR-кодов в самолетах и поездах не возникнет. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер также отметил, что сейчас ведомство начинает работать с авиакомпаниями и РЖД и прорабатывает схему проверки документов, чтобы не задерживать пассажиров при посадке в транспортное средство.

Кроме того, как сообщает издание, согласно законопроекту о QR-кодах, внесенном в Госдуму 12 ноября, если медицинский документ авиапассажира окажется поддельным, авиакомпания имеет право аннулировать билет в течение 48 часов после его приобретения.

Ранее правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.