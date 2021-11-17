Попова заявила об обсуждении вопроса выдачи QR-кода россиянам с антителами

Попова: вопрос выдачи QR-кода россиянам с антителами обсуждают в правительстве

Вопрос выдачи QR-кода россиянам с антителами обсуждается на площадке правительства, заявила главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает ТАСС.

«Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый приемлемый вариант ее решения», — заявила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что повторная заболеваемость коронавирусом по стране составляет в среднем 0,25-0,3 процента.

Попова также подчеркнула, что все россияне с признаками ОРВИ будут обязательно проходить тестирование на коронавирус.

Согласно данным оперштаба на 17 ноября, в России за минувшие сутки выявили 36 626 новых случаев коронавируса. Общее число заражений в России за все время пандемии достигло 9 182 538. За минувшие 24 часа в стране зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов — 1247 смертей пациентов с COVID-19.