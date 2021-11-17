Роспотребнадзор назвал долю повторных случаев заболевания COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю повторных случаев заболевания COVID-19 в России. Об этом в среду, 17 ноября, пишет ТАСС.

По ее словам, она составляет лишь составляет 0,25-0,3 процента.

Главный санитарный врач страны также сообщила, что все россияне с признаками ОРВИ будут обязательно проходить тестирование на коронавирус. Такая мера направлена на сдерживание распространения инфекции. Попова выразила надежду, что вскоре ситуация в России стабилизируется, поскольку в настоящий момент рост числа новых пациентов наблюдается только в одном регионе страны — Амурской области.

По данным оперштаба на 17 ноября, в стране за прошедшие сутки выявили 36 626 новых случаев коронавируса. Общее число заражений в России за все время пандемии достигло 9 182 538. За минувшие 24 часа в стране зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов — 1247 смертей пациентов с COVID-19.