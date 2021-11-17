Россиян с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Попова: всех россиян с ОРВИ будут тестировать на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все россияне с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке проходить тестирование на наличие коронавируса. Таким образом медики будут препятствовать распространению более опасной, чем остальные, инфекции, передает «Интерфакс».

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты "с клиникой ОРВИ" будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что, согласно поручению президента Владимира Путина, в полтора раза увеличен охват тестирования на COVID-19. Попова подчеркнула, что эти вопросы находятся на жестком контроле, и выразила надежду на стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

Ранее сегодня, 17 ноября, в ходе совещания по генетическим технологиям Путин поручил повысить охват тестирования. Такое требование он выдвинул после озвученного Поповой доклада об эпидемиологической обстановке в стране.

В России за минувшие сутки выявили 36 626 случаев COVID-19. Общее число заражений по стране за все время пандемии достигло 9 182 538.