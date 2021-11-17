Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Скорость тестирования на COVID-19 нужно увеличить. С таким требованием в ходе совещания по генетическим технологиям выступил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Отмечается, что глава государства потребовал это после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой об эпидемиологической обстановке с коронавирусом в России.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что нужно протестировать россиян на наличие антител для понимания реального уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

В России за минувшие сутки выявили 36 626 случаев COVID-19. Общее число заражений по стране за все время пандемии достигло 9 182 538.