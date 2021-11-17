В Москве объем экспресс-тестирования на COVID-19 увеличился в два раза

Ракова: в Москве объем экспресс-тестирования на COVID-19 увеличился более чем в два раза

В Москве число сделавших экспресс-тесты на COVID-19 увеличилось более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. Об увеличении объема тестирования рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

По ее словам, увеличение числа прошедших тестирование связано с расширением скрининга — сейчас в Москве доступен 71 пункт, где можно сделать экспресс-тест.

Ракова подчеркнула, что ежедневно скрининг проходят более 7 тысяч москвичей. Всего экспресс-тесты сделали почти 200 тысяч человек — у пяти процентов из них после ПЦР-теста был выявлен COVID-19.

«Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», — рассказала заммэра.

Москвичам начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 в 20 точках города с 11 октября. Для скрининга взрослым необходим паспорт, детям — свидетельство о рождении. Изначально экспресс-диагностику можно было пройти в ГУМе, ЦУМе, фудмолле «Депо» и в центрах госуслуг «Мои документы». С 15 ноября записаться на скрининг можно онлайн.

Впервые экспресс-тесты в московских клиниках применили 1 октября. Тогда их начали делать всем москвичам с симптомами ОРВИ. В тестовом режиме врачи использовали эту систему с июля, рассказала Ракова.