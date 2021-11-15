Разработан эффективный экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2

Исследователи из Сингапура и США разработали экспресс-тест, позволяющий определить уровень в крови антител, нейтрализующих новые варианты коронавируса SARS-CoV-2. Для него требуется лишь капля крови из пальца, а сам процесс занимает всего десять минут. Описание разработки и ее действие изложено учеными в журнале Communications Medicine и в препринте на medRxiv.

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Сейчас уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в крови человека по-прежнему определяется в специализированных центрах с помощью тестов на реакцию нейтрализации вируса, которые требуют высокого уровня биобезопасности и занимают от двух до четырех дней. Исследователи из Наньянского технологического университета, Национального университета Сингапура и Массачусетского технологического института создали новый экспресс-тест на нейтрализацию вируса. Он представляет собой бумажную полоску, которая пропитывается раствором с рецептор-связывающими доменами S-белка коронавируса. На них наносят образец крови пациента и светящийся красителем, в состав которого входят молекулы рецептора ACE2, «ворот» в клетку для SARS-CoV-2.

Антитела в крови будут препятствовать соединению S-белка с фрагментами оболочками коронавируса — и на полоске осядет меньше подкрашенных вирусных частиц. Исследователи проверили аккуратность своего теста на образцах крови нескольких десятков пациентов, вакцинированных препаратом Pfizer в отношении уханьского, альфа-, бета-, гамма- и дельта-вариантов коронавируса. Точность теста составила 93 процента — что выше, чем у лабораторных тестов. Кроме того, тестирование подтвердило значительное снижение титра антител в крови людей через три месяца после вакцинации.

