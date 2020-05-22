Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус

Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал G1.

По его данным, высокоточный анализ был запатентован на территории США в международной патентной системе Всемирной организации по интеллектуальной собственности (PCT). С июня он будет доступен для диагностики коронавируса.

В основу разработки ученых легла технология секвенирования нового поколения, которая анализирует небольшие фрагменты ДНК для определения заболевания. Для распознавания SARS-CoV-2 исследователи адаптировали этот метод для работы с РНК, который присутствует в вирусах разного типа.

Разработчики заявили, что точность теста составляет 100 процентов и исключает возможность получения ложноположительных результатов. В то же время его эффективность сопоставима с ПЦР-тестами, которые сейчас используют для выявления коронавируса.

Кроме того, это первый генетический тест, который можно использовать для массовой диагностики, поскольку с его помощью можно одновременно исследовать 1536 образцов, что в 16 раз больше, чем при ПЦР-тестировании. В качестве биоматериала можно брать слюну или носоглоточный секрет. Результаты исследования появляются через трое суток.

Ранее ученые из Сингапура разработали экспресс-тест, который позволяет в течение часа определить наличие антител к коронавирусу в организме человека. Тест также поможет оценить, какая доля населения уже была заражена вирусом и излечилась, и насколько государство готово к постепенному выходу из строгих карантинных мер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,1 миллиона человек, свыше 332 тысяч умерли. В России зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099.

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