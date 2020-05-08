В США одобрили проведение домашних тестов на коронавирус по слюне

В США одобрили первые тесты на коронавирус, которые используют слюну пациента, для применения в домашних условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их создателя, Ратгерский университет.

Материалы по теме Разрушитель городов Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать на дому тест на коронавирус, созданный университетом. Благодаря ему человек может самостоятельно взять у себя образец слюны для отправки на анализ в лабораторию.

Данная технология позволяет минимизировать контакты между пациентами и медицинскими работниками, что имеет решающее значение для защиты их здоровья.

Самостоятельный сбор слюны на дому также позволяет проводить более широкий спектр анализов, чем стандартные мазки из носа и горла, которые делают в больницах или местах тестирования.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,26 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране более 76 тысяч человек скончались в результате пандемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!