Создан экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу

В Сингапуре разработали экспресс-тест, который позволяет в течение часа определить наличие антител к коронавирусу в организме человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Ван Линьфа, руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура.

Данный тест позволит значительно продвинуться на пути к производству вакцины. Так, с помощью него можно будет оценить эффективность потенциальных средств.

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Тест также поможет оценить, какая доля населения уже была заражена вирусом и излечилась, и насколько государство готово к постепенному выходу из строгих карантинных мер. Кроме того, он позволит отследить контакты при новых вспышках.

«Новая разработка способна в течение короткого периода выявить именно те вещества, которые борются с данным вирусом», — заявила профессор.

В скором времени начнется производство теста под названием cPass, после он будет передан в местные медицинские учреждения. Разработчики технологии отмечают, что новинка в кратчайшие сроки может быть отправлена в другие страны.

Ранее директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал о том, что созданный в России тест на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 стал одним из лучших в мире по результатам испытаний.

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