Собянин заявил о снижении загрузки коронавирусных больниц

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении загрузки больниц города, предназначенных для лечения зараженных коронавирусом. Его слова в среду, 17 ноября, приводит АГН «Москва».

В столице за последние три дня освободилась тысяча больничных коек, ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшается, заявил градоначальник.

15 ноября Собянин сообщал о том, что число выявляемых случаев заражения в Москве падает уже вторую неделю. По его словам, за прошлую неделю оно упало на 23 процента, а госпитализаций стало меньше на 19 процентов.

По данным на 17 ноября, за прошедшие сутки в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса, из них 2966 — в Москве. Общее число заражений по стране за все время достигло 9 182 538. За минувшие 24 часа в стране зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов — впервые выявили 1247 смертей пациентов с COVID-19.