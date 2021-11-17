Российский кардиолог назвала неожиданные причины головокружений

Неправильный прикус или позвоночная грыжа могут привести к возникновению головокружений. Такие неожиданные причины вертиго назвала врач-кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Ольга Козлова, ее слова приводит телеканал «Москва 24».

При неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены, нарушается работа вестибулярного аппарата, рассказала Козлова. Причиной головокружения также может быть межпозвоночная грыжа, из-за нее в организме человека нарушается кровоснабжение.

«Она давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок, ствол головного мозга. И при нарушении кровоснабжения возникает головокружение», — рассказала российский врач.

У молодых оно может возникать из-за нехватки железа и витамина B12. К головокружениям также могут привести неправильно подобранные очки и прием антибиотиков или противовоспалительных средств, подчеркнула кардиолог. Козлова обратила внимание, что головокружение может сигнализировать о наличии серьезных заболеваний, например, о сахарном диабете. Также оно возникает и сопровождается головными болями у пациентов с опухолью головного мозга.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что головная боль не всегда возникает из-за высокого давления, а снять ее могут не только обезболивающие средства — иногда достаточно выйти из помещения на свежий воздух.