Россиянам раскрыли признаки начинающегося инсульта

Pаведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич рассказала о признаках начинающегося инсульта. Она объяснила россиянам, в каком случае необходимо незамедлительно вызвать врача, передает РИА Новости.

Медик назвала сильную головную боль, нарушение речи и мышления симптомами инсульта. Она раскрыла и другие его признаки, среди которых слабость и неловкость в конечностях. В этом случае пациенту не удается поднять сразу обе руки.

«Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног», — подчеркнула невролог. Она особо отметила, что явным признаком инсульта служит перекос лица, более известный как «кривая улыбка».

При проявлении этих симптомов необходимо оперативно вызвать скорую помощь или доставить пациента в ближайшую больницу. Если пациенту оказывают первую необходимую помощь дома, то следует обеспечить свежий воздух, ослабить тесную одежду и повернуть голову набок.

Если давление превысило показатели в140 на 90, то человеку следует дать препарат для его снижения. Однако нужно уточнить, не принимал ли пациент лекарство ранее и нет ли у него непереносимости на это средство.

Маневич призвала не заниматься самолечением: в первые четыре часа после инсульта лечение максимально эффективно. В это время существует шанс спасти мозг от серьезных повреждений, заключила невролог.

Ранее невролог предупредила россиян об опасности «громоподобной» головной боли. В таком случае нужно обратиться за консультацией к врачу.