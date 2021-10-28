Невролог предупредила россиян об опасности «громоподобной» головной боли

Врач-невролог Изета Елоева предупредила россиян о опасных видах головной боли, в том числе сильной «громоподобной». Она рассказала агентству «Прайм», что в некоторых случаях необходимо срочно обращаться к врачу.

Так, следует отправляться в больницу при резком изменении характера головной боли, появляющихся впервые после 50 лет головных болях, а также усиливающихся при кашле или движениях.

Кроме того, по словам невролога, опасными могут быть головные боли, которые сопровождаются лихорадкой, ригидностью шеи, спутанностью сознания, снижением внимания и памяти или неврологическими симптомами (нарушения зрения, невнятная речь, слабость и онемение в конечностях или судороги). При болезненном покраснении глаз во время приступа боли также стоит обратиться к специалисту.

«Большую опасность здоровью несут головные боли в результате резкого скачка артериального давления или так называемого гипертонического криза. Чтобы минимизировать риски осложнений, таких, как инсульт и инфаркт, при этих симптомах человеку необходимо прекратить любую физическую деятельность и работу и отдохнуть», — предупредила Елоева.

Ранее в сентябре американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах питания, которые помогают справиться с головной болью. Употребление омега-3 ненасыщенных жирных кислот сокращает интенсивность и частоту приступов мигрени, самым простым и доступным источником является рыбий жир. По словам специалиста, кислоты также содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах чиа и льна.