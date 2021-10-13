Россиянину удалили из головного мозга опухоль размером с теннисный мяч

В Нижнем Новгороде мужчине удалили из мозга опухоль, достигавшую размера теннисного мяча

Нейрохирурги клинической больницы №39 в Нижнем Новгороде удалили из мозга россиянина опухоль, которая достигала размера теннисного мяча. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Мы удалили пациенту гигантскую опухоль головного мозга, это доброкачественная опухоль, которая длительное время сдавливает жизненно-важные структуры, сдвигает сосуды», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии Денис Никитин.

Он добавил, что опухоль подбиралась к зрительным нервам и могла спровоцировать потерю зрения. По словам врача, мужчина долгое время страдал головной болью. Россиянин пришел на МРТ, где медики обнаружили опухоль.

Ранее в Томском онкодиспансере хирурги удалили из желудка россиянки опухоль, которая весила 12 килограммов. Операция длилась четыре часа.