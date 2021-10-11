Россиянке удалили 30-килограммовую опухоль из брюшной полости

Медики Новосибирского областного онкодиспансера удалили 48-летней женщине три опухоли. Общий вес новообразований составил 30 килограммов, сообщает Ngs.ru.

В пресс-службе Новосибирского областного онкодиспансера пояснили, что жительница Новосибирска не делала УЗИ много лет. За помощью к врачам она обратилась, только когда у нее сильно вырос живот. Из-за него сибирячка испытывала боль, страдали ее внутренние органы. После проведения исследований выяснилось, что в брюшной полости у женщины есть три гигантских новообразования.

«Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство», — пояснил заведующий онкогинекологическим отделением Вираб Сисакян.

Медики опасались большой кровопотери во время операции, однако все обошлось. Сибирячку уже выписали домой на реабилитацию.

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