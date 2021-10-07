Врачи удалили у пациента весящие 35 килограммов почки

Пациенту из английского города Виндзор, графство Беркшир, удалили почки рекордного размера — оба органа вместе весили 35 килограммов. Об этом сообщает BBC News.

52-летний Уоррен Хиггс страдал от наследственного заболевания — поликистоза почек. Около пяти лет назад во время планового обследования врачи обнаружили, что его почки в пять раз больше нормы. Хиггс продолжал наблюдаться у медиков, а его почки все увеличивались, несмотря на лечение. Тогда пациенту предложили ампутировать их.

Хирурги предупредили больного, что вероятность умереть во время операции — 50 на 50. Тем не менее Хиггс доверился врачам, так как страдал из-за постоянной боли — разросшиеся почки сдавливали его легкие, желудок и сердце, также у него пугающе раздулся живот, и он почти не мог двигаться. Наконец, в июле ему провели операцию по удалению обоих органов в университетской больнице имени Черчилля в Оксфорде.

Операция прошла успешно, а удаленные органы, по словам хирургов, оказались «рекордно огромными во всех отношениях». Правая, более тяжелая и массивная почка, весила примерно 15 килограммов сама по себе, также в ней было пять килограммов жидкости. Ее размеры составляли 49 на 28 сантиметров. По данных врачей, до этого самой тяжелой ампутированной почкой считался орган весом 7,4 килограмма.

«Это не то, чем я горжусь», — отметил пациент. За несколько месяцев Хиггс восстановился и уже ходит в тренажерный зал. Он мечтает со временем вернуться к старому хобби — триатлону. Пока британцу приходится регулярно проходить болезненную и утомительную процедуру диализа, однако в следующем году он встанет в очередь на получение донорской почки. Пока, по словам врачей, пересаживать новый орган слишком опасно.

Ранее сообщалось, что житель индонезийского города Медан, провинция Северная Суматра, страдает из-за 40-килограммовой опухоли, которая выросла у него на лице. Родители с детства обратили внимание на странное пятно на его лице, но врачи сказали, что волноваться из-за него не стоит, а позже, когда новообразование начало расти, у больного не нашлось денег на лечение.