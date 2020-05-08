Родинка на лице мужчины превратилась в 40-килограммовую опухоль

Житель индонезийского города Медан, провинция Северная Суматра, страдает из-за 40-килограммовой опухоли, которая выросла у него на лице. Об этом сообщает издание Daily Mail.

34-летний Андриади Путра (Andriadi Putra) родился с маленьким пятном на лице. В детстве родители возили его к местным врачам, но им сообщили, что волноваться не следует. Однако со временем пятно лишь увеличивалось в размерах.

Когда Путре было 11 лет, его в очередной раз отвезли ко врачу, который установил, что мальчик страдает от тяжелой формы нейрофиброматоза — генетического расстройства, которое негативно влияет на рост и развитие клеточной ткани.

На дальнейшие обследования у семьи не было денег. Чтобы помочь семье, Путра пару лет работал в шоуруме магазина по продаже мотоциклов. Все это время опухоль росла. В 2018 году, когда вес опухоли стал невыносимым, ему пришлось бросить работу. Он постоянно страдает от боли.

Сейчас его опухоль весит около 40 килограммов и свисает до живота. Путра надеется на то, что ему удастся попасть на хирургическую операцию по удалению новообразования, благодаря которой он смог бы вернуться к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что на носу четырехлетнего мальчика с филиппинского острова Минданао выросла огромная опухоль, напоминающая хобот слона. Врачи установили, что опухоль не злокачественная, однако ее дальнейший рост может навредить другим органам.

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