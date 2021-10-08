Российский врач рассказал о вызывающих рак лекарствах

Онкологические заболевания могут развиться при приеме содержащих эстроген препаратов. К ним относятся противозачаточные средства, которые назначают женщинам при нарушении менструации и для сглаживания расстройств во время менопаузы, рассказал «ФедералПресс» врач-онколог Антон Иванов.

При этом, по его словам, такие препараты могут выступать фактором риска только в том случае, если пациент станет употреблять их в чрезмерном количестве, игнорируя врачебные рекомендации.

Кроме того, российский онколог отметил, что риск возникновения опухолей молочной железы, пищевода, толстой кишки, шеи, мочеточников повышается и при чрезмерном употреблении спиртных напитков. Он пояснил, что злокачественные образования могут появляться также в клетках мочевого пузыря и печени.

Ранее онколог Михаил Бяхов оценил вероятность заболеть раком из-за воздуха в квартире. По его словам, риск минимален, потому что в таких помещениях просто нет химии, которая могла бы настолько навредить здоровью. Врач пояснил, что веществ, которые вызывают рак, много, но их опасность зависит от концентрации и длительности влияния на организм.

