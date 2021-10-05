Россиянам назвали способ уберечься от рака почек

Заведующий хирургическим отделением онкоурологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, кандидат медицинских наук Александр Носов назвал способы, с помощью которых можно уберечься от рака почек. Его слова приводит «Росбалт».

«Из-за ХБП (хронической болезни почек — прим. "Ленты.ру") уровень заболеваемости и смертности от других заболеваний увеличивается. Пациенты с болезнями почек чаще страдают от патологий сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, онкологией», — заявил Носов.

По мнению специалиста, чтобы уберечься от рака, каждый день необходимо выпивать не менее 1-1,5 литра воды для промывания почек, соблюдать подвижный и здоровый образ жизни, а также добавить в рацион больше овощей и фруктов. Также он рекомендует контролировать артериальное давление и вес.

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