Неизлечимо больная невеста вышла замуж в больнице и умерла через пять дней

В английской деревне Чедлтон, графство Стаффордшир, неизлечимо больная 58-летняя невеста Аманда Литтлтон вышла замуж за возлюбленного в больничной палате и умерла через пять дней после свадьбы. Об этом сообщает StokeonTrent Live.

Литтлтон познакомилась с Дэвидом Ридером в интернете в 2003 году. Через год они начали жить вместе и с тех пор не расставались. По словам Ридера, пара не торопилась со свадьбой, потому что у обоих партнеров был неудачный опыт отношений, и они хотели пройти проверку временем, а уже потом вступать в брак.

В 2020 году британка начала плохо себя чувствовать и обратилась к врачу. Сначала ей назначили гормонотерапию, однако в феврале к неважному самочувствию добавился сильный кашель. Медики приняли его за симптом за инфекции и выписали Литтлтон антибиотики. Состояние женщины не улучшалось, и она продолжила обследование в больнице. Вскоре у нее диагностировали рак почек, кишечника, яичников и желудка.

Тогда пара решила пожениться. Свадьбу назначили на 10 октября. В конце сентября состояние Литтлтон значительно ухудшилось, и ее госпитализировали. В итоге сотрудники больницы помогли влюбленным организовать свадьбу в больничной палате, и 24 сентября церемония состоялась. Спустя пять дней британка умерла.

«Когда ее не стало, у меня будто вырвали сердце. Она была моей лучшей подругой и второй половинкой», — сказал убитый горем Ридер. После себя Литтлтон оставила дочь и двух внуков.

Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница бразильского муниципалитета Униан-да-Витория вышла замуж за возлюбленного и умерла через десять дней после свадьбы. За несколько лет до смерти у нее диагностировали злокачественную опухоль — саркому Юинга, которая поражает кости или мягкие ткани вокруг костей.