Невеста вышла замуж и внезапно умерла через несколько часов

В индийском городе Адьяр, штат Тамилнад, невеста внезапно скончалась спустя несколько часов после того, как вышла замуж. Об этом сообщает The Times of India.

Свадьба 23-летней Лайлы Афии (Laila Afiya) состоялась в воскресенье, 28 февраля. Девушка вышла замуж за продавца фруктов оптом на шикарной свадебной церемонии, в ходе которой женился и ее старший брат. Молодоженов пришли поздравить несколько сотен гостей.

После самые близкие родственники и друзья отправились в дом к Афии, чтобы провести часть послесвадебных ритуалов и повеселиться. По словам свидетелей, невеста наслаждалась праздником. Однако около трех часов ночи девушка пожаловалась на боль в груди и потеряла сознание. Отец немедленно отвез ее в ближайшую больницу, однако медики смогли лишь констатировать смерть Афии. Они отметили, что девушка умерла за считанные минуты, причиной гибели стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница бразильского муниципалитета Униан-да-Витория вышла замуж за своего возлюбленного и умерла через десять дней после свадьбы. Когда врачи сказали девушке, что она скоро умрет, она решила исполнить свою мечту и устроила свадебное торжество, на котором попрощалась со всеми дорогими ей людьми.