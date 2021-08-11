26-летняя невеста погибла через несколько часов после свадьбы

26-летняя Анжелика Дхондуп (Angelica Dhondup) из Юты, США, попала в смертельное ДТП через несколько часов после свадьбы. Об этом сообщает People.

В пятницу, 6 августа, она вышла замуж. После торжества невеста вместе с 20-летним братом поехала домой, чтобы отвезти свадебные подарки, а потом продолжить праздновать. Когда брат и сестра выехали на шоссе, им навстречу неожиданно выскочил пикап. Произошло лобовое столкновение, в результате которого Дхондуп погибла на месте.

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Один из автомобилистов увидел аварию и остановился, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент водитель пикапа угнал его машину и скрылся. По данным полиции, за рулем пикапа был мужчина по имени Манауре Гонсалес-Реа (Manaure Gonzalez-Rea). Ему предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде, неосторожном вождении, повлекшим смерть человека, побеге с места происшествия и угоне автомобиля.

Родственники погибшей начали сбор средств на организацию похорон, а также на аренду жилья и нужды детей Дхондуп, так как у нее остались двое сыновей. На момент написания новости собрано 16,8 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей).

«Она не прожила в браке и 24 часов, а уже оставляет после себя овдовевшего мужа, двух молодых красивых сыновей и девочку, которую собиралась удочерить через неделю. В это невозможно поверить», — написали родственники Дхондуп.

Ранее сообщалось, что 21-летняя египтянка Исра Шаабан (Isra Shaaban) умерла через час после собственной свадьбы от сердечного приступа. Девушка пожаловалась родственникам на усталость и боль в груди, а после упала в обморок, не успев снять свадебное платье.