Смертельно больная невеста умерла за две недели до собственной свадьбы

Смертельно больная жительница английского города Лостуитиел, графство Корнуолл, умерла за две недели до собственной свадьбы. Об этом сообщает издание The Mirror.

Райан Диксон (Ryan Dixon) и Кейт Уигнолл (Kate Wignall) познакомились, когда им было по 15 лет. Пара девять лет провела вместе и планировала совместное будущее.

В конце мая 2020 года Диксон сделал своей возлюбленной предложение, и Уигнолл согласилась. Но на следующий день у нее неожиданно появилась невыносимая боль в груди. Женщина обращалась к многочисленным врачам и прошла множество обследований. В конце концов, ей поставили диагноз — меланома на четвертой стадии.

Сначала болезнь поддавалась лечению, но вскоре после того, как пара встретила Рождество, состояние здоровья Уигнолл ухудшилось. В марте англичанку госпитализировали. Врач Уигнолл позвонил Диксону и сказал, что у нее серьезное кровотечение в мозгу из-за опухоли. На следующий день женщину выписали домой под надзор жениха.

«Когда она вернулась домой, мы начали организовывать свадьбу», — сказал Диксон. Пара решила провести небольшую церемонию в Англии, отказавшись от первоначальных планов ехать на греческий остров Родос. Когда все уже было готово к свадьбе, здоровье Уигнолл начало стремительно ухудшаться. 14 апреля женщина скончалась. Ей было 25, и она не дожила две недели до свадьбы.

30 мая, спустя год после того, как он предложил Уигнолл выйти за него замуж, Диксон вернулся на то же место, чтобы развеять прах невесты.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Ибирите 18-летняя местная жительница умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь. При вскрытии выяснилось, что у потерпевшей был хронический бронхит.

