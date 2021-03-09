Невеста долго плакала во время ритуала и умерла

В Индии невеста долго плакала во время традиционного свадебного ритуала и умерла из-за остановки сердца. Об этом сообщает Hindustan Times.

Так, по традициям страны, после свадебной церемонии невеста должна пройти обряд бидаай, во время которого она прощается со своим домом и семьей. Как правило, этот ритуал сопровождается плачем.

В ходе обряда девушка, которая все это время сильно плакала, потеряла сознание и была доставлена в больницу. Однако медики не смогли ее спасти — невеста умерла из-за сердечной недостаточности. По словам местных жителей, на стресс девушки из индийского штата Одиша повлияла и смерть отца, который скончался за три месяца да ее бракосочетания.

Ранее сообщалось, что в Дании женщина со смертельной опухолью мозга вышла замуж и скончалась через 15 минут после свадьбы. До болезни ее возлюбленный, с которым она прожила 10 лет, отказывался заключать брак, считая это простой формальностью.