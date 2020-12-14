Невеста с COVID-19 оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла

Невеста заболела COVID-19, оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла. Об этом сообщает NBC News.

29-летняя Стефани Линн Смит и ее 31-летний жених Джейми Бассет назначили торжественную церемонию на 13 ноября. Они планировали сыграть свадьбу в американском городе Лаббок, штат Техас, где Джейми сделал Стефани предложение руки и сердца. Однако пара так и не поженилась.

По словам Джейми, Стефани заболела 3 ноября, но на тот момент она не замечала никаких признаков новой коронавирусной инфекции. Через четыре дня она перестала чувствовать часть вкусов. Этот симптом она списала на опоясывающий герпес, которым уже страдала ранее.

«Она волновалась из-за предстоящей свадьбы, — рассказала ее мать Оралья. — Она обратилась в доктору, который и прописал ей лечение». Поскольку лекарства не помогали, а состояние Стефани ухудшалось, ее отвезли в больницу. Там у нее диагностировали COVID-19 и пневмонию. После этого ее отправили домой на карантин, прописали принимать витамины, отдыхать и контролировать уровень кислорода в крови.

10 ноября, по словам матери, Стефани сильно ослабела, весь день спала и почти ничего не ела. На следующий день у нее сильно упал уровень кислорода в крови, поэтому ее отвезли в отделение неотложной помощи. Изначально состояние девушки не вызывало опасений у докторов, но с каждым днем ситуация ухудшалась.

«Сегодня должна была состояться наша свадьба, — писал Джейми в Facebook 13 ноября. — Вместо этого Стефани лежит в больнице, и ей пытаются повысить уровень кислорода в крови. Я не видел ее уже два дня. Это ужасно, и я никому не пожелаю такого».

17 ноября состояние Стефани стало критическим, и ее неотложно перевели в отделение интенсивной терапии. На следующий день рано утро врачи сообщили родственникам и жениху девушки, что она умерла.

Ранее смертельно больная жительница английского города Ливерпуль умерла от рака молочной железы через месяц после свадьбы. Во время свадьбы пара не знала о терминальной стадии заболевания и строила планы на будущее.

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