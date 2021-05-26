Смертельно больная невеста вышла замуж и умерла через 12 часов

Мать четырех детей из города Сток-он-Трент в Великобритании вышла замуж и умерла через 12 часов от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Mirror.

51-летняя Мэри Коллинз (Mary Collins) вышла замуж за своего возлюбленного Стивена, с которым встречалась 14 лет. Первоначально свадьба должна была состояться в июле, однако из-за быстро ухудшавшегося состояния смертельно больной невесты ее устроили 1 мая. В ночь на 2 мая она скончалась.

На церемонии в доме молодоженов присутствовали их матери. Кроме того, за время отношений пара успела завести четверых детей. «Она была на седьмом небе от счастья, когда мы наконец поженились», — сказал Стивен.

Рак поджелудочной железы диагностировали у Мэри в 2018 году. Год самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции ей пришлось провести в специальной защитной оболочке, так как ее иммунитет был ослаблен курсами химиотерапии.

«Она была очень решительна, и боролась с опухолью как ни в чем не бывало», — рассказал Стивен о последнем годе, проведенном с любимой.

Мэри и Стивен познакомились в супермаркете, где он ремонтировал фургоны, а она работала на кассе.

Ранее сообщалось, что умирающей от рака жительнице шотландского города Котбридж помогли исполнить последнюю мечту и организовали ей свадьбу. Благодаря благотворительной организации и помощи друзей и членов семьи ее желание все же исполнилось, и торжество состоялось.