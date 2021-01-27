Сотни незнакомцев организовали для умирающей женщины секретную свадьбу

Сотни незнакомцев помогли умирающей жительнице английского города Плимут, Великобритания, исполнить ее предсмертное желание. Об этом сообщает местная газета The Herald.

В апреле прошлого года у Анжелы Конбир (Angela Conbeer) диагностировали редкую злокачественную опухоль — холангиокарциному. Недавние анализы показали, что болезнь достигла терминальной стадии, распространившись на другие органы. 51-летняя пациентка решила составить список желаний, которые хотела бы осуществить перед смертью. Одним из них стала свадьба со своим партнером Марком.

Лучшая подруга Анжелы, Лиа (Leah), рассказала про ее желание в группе Don't Dump It в Facebook, и сотни пользователей сети пожелали поучаствовать в организации свадьбы. В частности, люди предложили одежду, свадебные подарки, украшения, еду и напитки, а также услуги визажиста, мастера по прическам, фотографа и кондитера. Благодаря помощи неравнодушных людей 16 января Анжела и Марк поженились.

«Невероятно, насколько добрыми могут быть люди, — говорит Анжела. — Они подготовили нам сюрприз. Я едва смогла справиться с эмоциями». После торжества она поблагодарила каждого, принявшего участие в организации праздника. «Я действительно ценю то, что вы помогли воплотить мою мечту в реальность; ничего бы не было без вас и моей дорогой подруги Лии», — подчеркнула она.

Друзья и семья пытаются исполнить и другие желания из списка Анжелы. Оказалось, британка всегда хотела увидеть северное сияние. Так как Анжелу нельзя вывезти из страны по состоянию здоровья, друзья подарили ей ночник, имитирующий уникальное свечение в небе.

Ранее жительница английского города Портсмут со смертельным заболеванием осуществила мечту и встретилась со своим кумиром. Девушка решила составить список предсмертных желаний, среди которых оказалось посещение концерта ее любимого исполнителя — Эда Ширана.