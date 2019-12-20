Предсмертное желание 90-летней женщины исполнили перед Рождеством

В английском городе Бристоль волонтеры исполнили перед Рождеством предсмертное желание 90-летней жительницы дома престарелых, страдающей неизлечимой болезнью. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Смертельно больная Лоретт Фюссель (Lorette Fussell) мечтала в последний раз отправиться на шопинг с тремя взрослыми дочерьми — Хелен, Джейн и Аннетт. «Последние несколько лет я не могла никуда выбраться. Я очень скучала по шопингу с дочками», — призналась она. Ее мечту исполнили волонтеры нескольких благотворительных организаций. Они поместили больную на специальную кресло-каталку и отвезли ее в торговый центр Cribbs Causeway.

Фюссель проехала с дочерьми по магазинам, выбрала себе праздничный джемпер, после чего они вместе перекусили в кафе. «Я так хотела посмотреть на рождественские украшения, устроить шопинг, посидеть в кафешке, прям как в старые добрые времена, — говорит она. — Не могу поверить, что это действительно произошло».

Около 15 лет назад престарелая британка перенесла операцию по удалению онкологической опухоли груди. Однако в 2017 году у нее произошел рецидив, а в прошлом году врачи заключили, что болезнь стала неизлечимой. «Она пытается прожить каждый отведенный ей день по максимуму», — подчеркнула ее 54-летняя дочь Хелен.

Католическое Рождество отмечают 25 декабря. В Великобритании, как и во многих западных странах, это официальный выходной день.

В августе сообщалось, что жительница английского города Портсмут со смертельным заболеванием осуществила мечту и встретилась со своим кумиром. Девушка решила составить список предсмертных желаний, среди которых оказалось посещение концерта ее любимого исполнителя — Эда Ширана.

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