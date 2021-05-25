Умирающая от рака 30-летняя женщина исполнила последнюю мечту и вышла замуж

Умирающей от рака в последней стадии жительнице шотландского города Котбридж помогли исполнить последнюю мечту и организовали ей свадьбу. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

30-летняя Натали Сандерс (Natalie Sanders) рассказала, что в октябре 2019 года у нее диагностировали рак груди. После комплексного лечения в мае прошлого года врачи заверили пациентку, что она излечилась. Однако через месяц женщина почувствовала болезненное скопление жидкости в правой груди и узнала от врачей, что рак распространился.

В сентябре Сандерс сказали, что рак достиг последней стадии и ей осталось жить не больше года. Шотландка мечтала выйти замуж за своего возлюбленного Идриса Мохаммада (Idrees Mohammad), и чтобы на свадьбе побывал ее трехлетний сын Зик (Zeke). Однако женщина боялась, что ее мечте не суждено сбыться.

Благодаря благотворительной организации Wedding Wish Makers и помощи друзей и членов семьи ее желание все же исполнилось, и торжество состоялось. Влюбленные отпраздновали свадьбу в шотландском замке. На церемонии присутствовали 50 гостей. «Это был поистине лучший день в моей жизни; он не переплюнет только день, когда родился наш сын, — подчеркнула Сандерс. — Зик — это весь наш мир и одна из причин, почему мы так отчаянно хотели пожениться: чтобы у него навсегда сохранились воспоминания об этом особенном дне».

На текущий момент Сандерс проходит радиотерапию и курс лечения препаратом Талазопариб. Она осознает, что не сможет до конца побороть болезнь, но надеется, что передовые лекарства и альтернативные средства, такие как потребление ионизированной воды и конопляного масла, помогут продлить жизнь.

Ранее сообщалось, что сотни незнакомцев помогли умирающей жительнице английского города Плимут, Великобритания, исполнить ее предсмертное желание. После торжества она поблагодарила каждого, принявшего участие в организации праздника.

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