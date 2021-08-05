21-летняя невеста внезапно умерла через час после собственной свадьбы

Египтянка Исра Шаабан (Isra Shaaban) умерла через час после собственной свадьбы от сердечного приступа. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В июле 21-летняя Шаабан отправилась в дом мужа в деревне в провинции Бени-Суэйф после заключения брака и торжественной церемонии. Девушка пожаловалась родственникам на усталость и боль в груди, а после упала в обморок, не успев снять свадебное платье. Вскоре египтянка пришла в себя и попросила родных не бросать ее.

Соседи рассказали, что услышали крики, доносящиеся из дома молодоженов. Шаабан срочно доставили в больницу, где у нее диагностировали сердечный приступ. Попытки врачей привести девушку в чувство оказались безуспешными. Египтянка внезапно и скоропостижно скончалась.

Неожиданная смерть новоиспеченной жены шокировала ее родственников и знакомых. Многие жители деревни пришли на похороны умершей и поддержали семью девушки. «Вчера мы присутствовали на свадьбе Исры, где все были счастливы, а сегодня мы ее похоронили», — сказал двоюродный брат Шаабан Мохаммад Хамед (Mohammad Hamed).

Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница английского города Лостуитиел, графство Корнуолл, умерла за две недели до собственной свадьбы. Она страдала меланомой четвертой стадии.