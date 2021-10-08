Врачи достали трехкилограммовый ком волос из желудка 11-летней россиянки

В Чечне врачи удалили огромный ком свалявшихся волос из желудка 11-летней пациентки

В Чечне врачи удалили трехкилограммовый ком волос из желудка 11-летней пациентки. Родители обратились к медикам, когда девочка пожаловалась на боль и тошноту после приема пищи, заявили РЕН ТВ в пресс-службе регионального Минздрава.

При проведении исследований чеченские врачи заметили в желудке 11-летней пациентки огромный ком свалявшихся волос. Девочке поставили диагноз «трихобезоар» и достали ком. По словам врачей, дети с этим недугом даже не замечают, как жуют волосы, ногти или ручку.

Свалявшиеся волосы могут находиться в желудке несколько лет. Подобная ситуация грозит серьезными последствиями, отметили в Минздраве Чечни. Дети могут глотать собственные волосы при стрессе, связанном с проблемами в школе или семье.

В народе такие случаи называют «синдромом Рапунцель» по имени героини диснеевского мультфильма, у которой были длинные золотистые волосы.

Ранее в Бурятии прооперировали 19-летнюю местную жительницу, из желудка которой извлекли ком волос весом в два килограмма. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и соблюдает специальную диету.