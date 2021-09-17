Россиянин почувствовал першение в горле и узнал о выросших там волосах

В Москве 64-летний мужчина почувствовал першение в горле, обратился к врачам и узнал о выросших там волосах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Россиянин с жалобами на кашель и дискомфорт в горле обратился к медикам научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского. 11 лет назад хирурги сделали ему операцию на гортани — у россиянина был рак голосовой складки. Врачи пересадили часть кожи с шеи в горло, по всей видимости, по этой причине там и начали расти волосы.

«Спустя некоторое время мужчина начал чувствовать дискомфорт в горле. При обследовании нашли причину беспокойства — на месте ранее пересаженного кожного лоскута росли длинные густые волосы», — заявили в столичном департаменте здравоохранения.

После этого пациент сам пытался удалить волосы, однако чувство дискомфорта в горле возвращалось. Поэтому россиянин решился на операцию — хирурги сделали разрез на шее и вытащили кожный лоскут с волосами. Операция прошла под общей анестезией. В настоящее время россиянин восстановился, и неприятные ощущения его больше не беспокоят.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе врачи нашли и извлекли из желудка ребенка ком волос длиной 18 сантиметров и около восьми сантиметров в объеме. Ребенок попал в больницу с сильными болями в области живота.