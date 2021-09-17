Ребенок стал одним из 100 обладателей «волос Эйнштейна» в мире и прославился

Ребенок с прической, как у немецкого физика Альберта Эйнштейна, прославился в сети. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, шестилетняя Флоренс Паттерсон (Florence Patterson) страдает от синдрома нерасчесываемых волос. Характерным симптомом этого заболевания является сухая, стекловидная структура локонов, которая не поддается укладке. Описанный недуг встречается только у 100 человек во всем мире, в числе которых был ученый Альберт Эйнштейн.

По словам ее 49-летнего отца Кайла Паттерсона (Kyle Patterson), расчесать волосы девочки невозможно. «Мы моем ее локоны в ванной, а не в душе, потому что они обладают водоотталкивающей структурой и совершенно не впитывают жидкость. После этого мы вытираем их полотенцем, наносим кондиционер и формируем с помощью него завитки. На следующий день ее волосы становятся кудрявыми, а через день снова перестают слушаться», — поделился он.

43-летняя мать ребенка Джилл Педдл-Райс (Jill Peddle-Rice) призналась, что многие люди оставляют негативные комментарии по поводу внешности девочки: «Мы часто слышим, как кто-то из прохожих выкрикивает в адрес Флоренс: “Посмотрите на состояние этого ребенка!”. Большая часть негатива исходит именно от взрослых».

Кайл Паттерсон добавил, что такие волосы могут быть симптомом более серьезных заболеваний. В связи с этим, он порекомендовал другим родителям обратиться к врачу при обнаружении подобного синдрома у детей.

В августе отец подстриг дочь кухонными ножницами и довел до слез ее мать. Жительница графства Саффолк, Англия, Марла Хайден (Marla Hayden) рассказала журналистам, что неоднократно отказывала мужу Джордану Дину (Jordan Deane) в просьбе самостоятельно укоротить чересчур длинные волосы дочери Холли. Несмотря на это, мужчина дождался нужного момента и подстриг девочку, пока жена была в гостях у родственников.