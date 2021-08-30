Отец подстриг дочь кухонными ножницами и довел до слез ее мать

Британец изменил прическу трехлетней дочери во время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19, и довел супругу до слез. Материал публикует Daily Mail.

Жительница графства Саффолк, Англия, Марла Хайден (Marla Hayden) рассказала журналистам, что неоднократно отказывала мужу Джордану Дину (Jordan Deane) в просьбе самостоятельно укоротить чересчур длинные волосы дочери Холли. Несмотря на это, мужчина дождался нужного момента и подстриг девочку, пока жена была в гостях у родственников.

В результате отец случайно отрезал около пяти сантиметров волос от челки ребенка. По словам вернувшейся домой матери, новая прическа Холли вывела ее из себя, поскольку девочка стала похожа на персонажа телесериала «Звездный путь» Спока.

«Стрижка выглядела ужасно, просто отвратительно, она была похожа на пришельца. Я была в ужасе и начала плакать, потому что Холли скоро нужно будет фотографироваться для школьного альбома, — призналась Хайден. — Я спросила у мужа: "Что ты наделал?" и перестала с ним разговаривать».

Материалы по теме Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду «Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?

Британка добавила, что мужчина делал стрижку кухонными ножницами, которыми она обычно разделывает курицу. Отмечается, что волосы девочки отросли только через несколько месяцев. «Все это время мне приходилось закалывать ее неровную челку», — заключила Хайден.

В марте муж сделал домашнее окрашивание жене вопреки запрету парикмахера и удивил ее. Писательница Люсиль Хоу (Lucille Howe) объяснила, что не красила волосы полгода из-за отсутствия возможности посетить салон в связи с пандемией COVID-19. Тогда она попросила своего супруга, чтобы тот закрасил ее седину и потемневшие корни. В результате ее возлюбленный Рама успешно справился с задачей.