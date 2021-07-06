Муж подстриг жену с помощью уровня на камеру и удивил ее

Женщина попросила мужа сделать ей стрижку в домашних условиях и удивилась результату. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Супруги Пэрис (Paris) и Коул (Cole) ведут совместный аккаунт в соцсети, где публикуют различные видеоуроки по созданию предметов домашнего обихода из подручных средств. В последнем ролике пара сняла на камеру процесс обновления прически жены с помощью спиртового уровня.

На кадрах Пэрис стоит спиной с Коулу с влажными волосами, длина которых достигает ее поясницы. Коул расчесал ее волосы, а затем приложил к спине женщины инструмент и сделал несколько надрезов. Таким образом он пометил длину, которую необходимо отсечь. Затем Коул подрезал кончики и подровнял их с помощью ножниц. «Он справился!» — гласит подпись на финальном кадре.

Публикация стала вирусной и набрала 1,1 миллиона просмотров и 62 тысячи лайков. Пользователи сети оценили работу мужа в комментариях. «Получилось отлично!», «Вот это уровень!», «Я тоже недавно попросила своего возлюбленного подстричь меня. Он тоже справился на ура!», «Быстро, бесплатно и при этом идеально», — писали они.

В марте муж сделал домашнее окрашивание жене вопреки запрету парикмахера и удивил ее. 47-летняя писательница Люсиль Хоу (Lucille Howe) не красила волосы полгода из-за отсутствия возможности посетить салон в связи с пандемией коронавируса. Британка попросила своего супруга, чтобы тот закрасил ее седину и потемневшие корни. В результате ее возлюбленный Рама успешно справился с задачей.