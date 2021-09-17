Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы

Житель американского города Сакраменто, штат Калифорния, пришел на католическое кладбище святого Иосифа и обнаружил человеческие волосы, торчащие из столетней могилы. Запись пугающей находки опубликовала в TikTok сестра американца @kaitlynnerbeznik.

На записи, сделанной 37-летним Джоэлем Моррисоном, видна найденная им старинная могила. Из трещины в камне торчит пучок волос. «Когда я увидел это, я был в шоке. Я даже не поверил своим глазам. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это действительно волосы», — рассказал мужчина.

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Поборов отвращение, американец подумал о том, что родственники покойного не хотели бы увидеть такое. Мужчина обратил внимание на то, что другие могилы на кладбище разорены белками или другими животными и находятся в плохом состоянии.

Видео стало вирусным и набрало более 1,5 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков. «Это просто жесть!» — написал один из напуганных комментаторов. Другой заявил, что могила на видео — самое страшное, что он когда-либо видел. Один из пользователей пошутил, что Моррисону надо было дернуть за волосы и убежать, если из-под земли донесется крик.

Другие зрители нашли более рациональное объяснение увиденному. Один из них предположил, что естественные причины привели к тому, что тело буквально перевернулось в могиле. «Такое может случиться, особенно после сильного наводнения или дождя. Эти обстоятельства могут вымыть тело из земли», — написал он. «Похоже, эта могила рядом с деревом. Распорядитель похорон как-то говорил, что нельзя хоронить умерших рядом с деревьями, так как может произойти что-то подобное», — отметил другой пользователь.

Сам Моррисон выдвинул собственную теорию: «Мне кажется, поскольку рядом с могилой было большое дерево, его корни вросли в могилу и разрушили бетон, выдавив из-под земли останки. После этого белки, грызуны или какие-то другие животные могли попытаться сделать гнездо из человеческих волос».

Американец рассказал, что на следующий день вернулся на это же место и увидел, что волосы, по всей видимости, убрали. Он предположил, что это мог сделать смотритель. Мужчина планирует отнести локон судмедэксперту, чтобы определить, принадлежали ли эти волосы человеку.

Ранее сообщалось, что барсуки захватили кладбище в Великобритании и принялись раскапывать могилы. Совет графства заявляет, что барсуки фактически являются неприкасаемыми животными — выдворить их с территории кладбища силой запрещает закон.