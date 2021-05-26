Медведь разорил российское кладбище, разрыл могилу и повредил гроб

В селе Серные Источники на Сахалине медведь разрыл могилу на кладбище и повредил гроб. Об этом сообщает «КП-Сахалин».

Хищник стал наведываться на кладбище и воровать оставленную у надгробий еду несколько недель назад. Во вторник, 25 мая, он вернулся, побродил между оградами, принюхался, а затем начал рыть в месте захоронения, сделанного в 2020 году.

«Очевидцы позвонили в отдел ГО и ЧС. Сообщение тут же направили в районное лесничество», — утверждают в районной администрации. На место происшествия направили группу лесничих. Они попытаются выследить и застрелить медведя, который разорил кладбище.

Стоит отметить, что гроб был закопан лишь на полметра. Это грубейшее нарушение установленных норм. Могилу хищник разрыл, но останки не тронул Данила Дударев руководитель областного агентства лесного и охотничьего хозяйства

В 2019 году сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре медведь выкопал тело мужчины, погребенное в одной из свежих могил, и скрылся с ним в лесу. Когда на следующую ночь хищник вернулся на кладбище, его застрелили.