Медведь разорил российское кладбище, разрыл могилу и повредил гроб

В селе Серные Источники на Сахалине медведь разрыл могилу на кладбище и повредил гроб. Об этом сообщает «КП-Сахалин».
Хищник стал наведываться на кладбище и воровать оставленную у надгробий еду несколько недель назад. Во вторник, 25 мая, он вернулся, побродил между оградами, принюхался, а затем начал рыть в месте захоронения, сделанного в 2020 году.
«Очевидцы позвонили в отдел ГО и ЧС. Сообщение тут же направили в районное лесничество», — утверждают в районной администрации. На место происшествия направили группу лесничих. Они попытаются выследить и застрелить медведя, который разорил кладбище.
В 2019 году сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре медведь выкопал тело мужчины, погребенное в одной из свежих могил, и скрылся с ним в лесу. Когда на следующую ночь хищник вернулся на кладбище, его застрелили.