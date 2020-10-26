Молниеносно размножающиеся раки-мутанты захватили кладбище

Сотни мраморных раков-мутантов, способных молниеносно размножаться, захватили кладбище в бельгийском городе Антверпене. Об этом сообщает новостной сайт The Brussels Times.

Немецкие ученые вывели мраморных раков искусственным путем в конце 1990-х годов. Представители этого вида — асексуальные самки, способные к самовоспроизведению посредством партеногенеза. Кроме того, эти раки всеядны, способны передвигаться на расстояние до двух километров и уходить под землю на глубину до одного метра. Из-за высокой плодовитости они представляют угрозу окружающей среде.

«Видимо, кто-то держал этих животных дома в аквариуме, а потом выпустил в канал. Выловить их всех невозможно. Это все равно, что пытаться опустошить океан с помощью наперстка», — подчеркнул Кевин Ширс, сотрудник научно-исследовательского института охраны природы и лесного хозяйства. По его словам, многие хозяева пытаются избавиться от мраморных раков, когда их становится слишком много.

На данный момент не существует простого способа вытравить мраморных раков. Ширс рассказал, что жители Испании экспериментировали с ядом, пытаясь побороть этот вид, однако данный метод запрещен на территории Бельгии.

Ранее сторонники феминистического движения бурно отреагировали на исследование немецкого ученого Френка Лико (Frank Lyko), изучившего популяцию самок мраморных раков. Целый вид раков женского рода, не нуждающихся в мужчинах для воспроизведения, восхитил феминисток.