Теленок-мутант с двумя мордами стал символом удачи

В провинции Восточная Ява, Индонезия, теленок-мутант, родившийся с двумя мордами, стал символом удачи. Видео с необычным животным опубликовала газета Daily Mail.

Страдающий полицефалией теленок появился на свет 9 августа. У новорожденной самки функционируют четыре глаза и два рта. Местные жители убеждены, что необычный теленок принесет им удачу.

Владелец детеныша утверждает, что несмотря на генетическое отклонение, животное здорово. Он подкармливает теленка витаминами и поит молоком из бутылочки.

Самка пока не научилась ходить, однако сотрудники местного департамента животноводства советуют не волноваться раньше времени. По их словам, новорожденным требуется от трех до пяти дней, чтобы сделать первые шаги. В скором времени к теленку приедет команда ветеринаров.

Полицефалия встречается у рептилий, млекопитающих и человека. Если два эмбриона в утробе не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга, но единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

Ранее сообщалось, что в городке Тируккойилур, штат Тамилнад, на юге Индии родился двуликий теленок-мутант. Каждый день на мутанта приходили посмотреть горожане. Один из них назвал теленка «божественным чудом».