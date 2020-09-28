Десятки ядовитых пауков заполонили бассейн и напугали женщину

Жительница австралийского города Дарвин рассказала, как ее бассейн заполонили десятки ядовитых пауков Missulena. Об этом пишет издание Daily Mail.

Лорен Мерритт испугалась, когда увидела на дне своего бассейна около 20 опасных членистоногих. Работник местной службы дезинфекции Pest2Kill Джулиан Брэйсвелл предупредил, что сезон пауков Missulena длится с сентября по май. Они нередко падают в открытые бассейны и остаются живыми до 24 часов.

«Их укус довольно болезненный, — отмечает он. — Так что будьте аккуратны и используйте перчатки и чистящие средства в борьбе с ними».

Пауки Missulena вырастают до трех сантиметров в длину и имеют темный окрас. Питаются в основном насекомыми. Их яд считается довольно опасным для человека, а укус вызывает острую боль.

Ранее сообщалось о трех братьях из боливийской провинции Чайянта, которые позволили ядовитому пауку — черной вдове (каракурт) — укусить себя. Мальчики верили, что после этого станут супергероями.