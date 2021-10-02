Врачи вытащили из живота мужчины килограмм гвоздей и лезвий

В Литве медики вытащили из живота мужчины килограмм гвоздей и лезвий

В Литве мужчины извлекли их живота мужчины килограмм гвоздей, шурупов, лезвий и гаек. Об этом сообщает BBC News.

По словам жителя Литвы, он глотал металлические предметы в течение месяца после отказа от алкоголя. Его госпитализировали с острой болью в Клайпедскую университетскую больницу.

Врачи оперировали пациента три часа. За это время они достали металлические предметы, некоторые из которых достигали десяти сантиметров в длину. Как отметил один из хирургов больницы Шарунас Дайлиденас, такой случай можно назвать уникальным.

Ранее опухоль весом в 12 килограмм удалили жительнице России из брюшной полости. Пациентка проходит период восстановления в стационаре, удаленное новообразование направлено на гистологическое исследование.