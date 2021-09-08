Врачи из Новосибирска удалили опухоль немцу после отказа в операции в Германии

Врачи из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина удалили объемную опухоль головного мозга гражданину Германии, которому отказали в операции в его стране из-за высоких рисков ее проведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Опухоль располагалась в функционально значимой зоне, отвечающей за движение левых конечностей. Кроме того. мужчина страдал эпилептическими припадками. Проведение операции сопряжено с риском отказа работы левой руки и ноги. В немецких клиниках мужчине предложили лучевую терапию и химиотерапию, которые не избавили бы его от припадков.

Отмечается, что у 35-летнего гражданина Германии, который страдал эпилептическими припадками, было выявлено объемное образование в правом полушарии головного мозга. Проведение хирургического вмешательства в таких местах обычно сопряжено с большими рисками необратимых неврологических изменений - отказа работы левой руки и ноги. В немецких клиниках ему предложили лучевую терапию и химиотерапию, которые не избавили бы его от припадков.

Медики центра Мешалкина смогли провести операцию без осложнений — конечности пациента функционируют.

«Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров», — заявил врач-нейрохирург Сергей Чернов.