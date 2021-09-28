Россиянке удалили 12-килограммовую опухоль

В Томском областном онкодиспансере хирурги удалили россиянке опухоль, которая весила 12 килограммов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Область здоровья».

Врачи удалили опухоль из брюшной полости 50-летней женщины. Операция длилась четыре часа.

«Опухоль исходила из тела желудка, врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени», — рассказал главврач онкодиспансера Максим Грищенко.

Сейчас пациентка проходит период восстановления в стационаре, удаленное новообразование направлено на гистологическое исследование.

Ранее в Тюменской областной больнице №2 у пациентки во время операции обнаружили 32 опухоли, которые оказались доброкачественными. До операции у женщины диагностировали миому матки.