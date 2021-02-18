Огромный ком волос разорвал желудок девушки

Врачи обнаружили огромный ком волос в желудке жительницы Великобритании, которая ела их из-за редкой болезни. Об этом сообщает издание New York Post.

В медицинском журнале BMJ Case Reports описан случай, когда 17-летняя пациентка, страдавшая синдромом Рапунцель, ела собственные волосы. В желудке они свалялись и образовали ком диаметром в 48 сантиметров.

Волосяной ком заполнил желудок девушки и разорвал его стенки. Пациентку доставили в больницу после того, как она дважды потеряла сознание и ушиблась лицом.

Врачи обнаружили у девушки вздутие в верхней части брюшной полости. Пациентка рассказала им, что уже пять месяцев испытывает в животе боль, которая за последние две недели усилилась. Компьютерная томография показала наличие большого кома в раздутом желудке англичанки и разрыв покровов органа.

Врачи обнаружили у пациентки трихофагию, или синдром Рапунцель. Это редкое заболевание заставляет человека поедать волосы, из которых в органах желудочно-кишечного тракта могут образовываться комки (безоары). Без своевременной медицинской помощи в особо тяжелых случаях заболевание приводит к смерти.

Пациентку выписали из больницы спустя семь дней после операции по удалению колтуна. Через месяц ее состояние показало тенденцию к улучшению.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Джаркханд врачи удалили из желудка девушки ком из волос весом более шести килограммов. Выяснилось, что девушка ела свои волосы на протяжении многих лет, из-за чего они скапливались в организме.