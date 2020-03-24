В желудке и кишечнике пятилетней девочки нашли метровый ком волос

В российском городе Нижнекамск, Татарстан, в одной из больниц хирурги извлекли метровый ком волос из пищеварительной системы пятилетней девочки. Об этом сообщает издание Kazanfirst.

Пациентка была госпитализирована с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. Медики провели обследование ребенка и нашли в желудке, двенадцатиперстной кишке и части тонкого кишечника огромный ком волос.

Девочку направили на срочную операцию, в ходе которой врачи извлекли сгусток, который также называют трихобезоар. Он весил около 300 граммов, его длина составила почти метр.

После операции пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Заведующий хирургическим отделением №1 Алексей Спиридонов объяснил, что подобная патология относительно редка. Как правило, она встречается у детей, чаще у девочек, которые жуют и проглатывают волосы, шерстяные изделия и войлок. В итоге в органах пищеварения образуется «волосяная опухоль», состоящая из волос, слизи и остатков пищи. Безоары также могут появляться у детей, проглотивших жевательную резинку или кусочек пластилина.

Ранее сообщалось о 15-летней девушке из Индии, в желудке которой обнаружили трехкилограммовый ком свалявшихся волос. Из-за трихобезоара индианка весила всего 29 килограммов.

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